Искали фалос. Известная писательница рассказала, как ее преследовали во времена Януковича



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Украинская писательница Мария Матиос

Женщина подверглась травле и преследованиям от МВД

Украинская писательница Мария Матиос в интервью «Главкому» вспомнила, как пережила гонения при президенте Януковиче. По словам женщины, все началось, после того, как она зачитала жесткую критическую речь писательницы Оксаны Пахлевской на вручении Шевченковской премии, которая точно описывала происходящее в Украине образца 2010 года.

«По письменному поручению тогдашнего лауреата Шевченковской премии Оксаны Пахлевской премию из рук Януковича должна была получить я - на тот момент заместитель председателя Шевченковского комитета. Лауреатка не имела возможности приехать на церемонию вручения, поэтому я должна зачитать ее выступление. Выступление Пахлевской было составлено сплошь из цитат Шевченко, которые точно характеризовали Украину в 2010 году после избрания дважды несудимого. Янукович ничего не понял, а вот его клерки, как любят теперь говорить «особенно модные», въехали», - рассказывает писательница.

После скандального выступления, а также ее критической статьи в СМИ, Матиос подверглась травле и преследованиям от МВД. Против писательницы даже возбудили уголовное дело за слово «фалос» в книге.

«Искали что хочешь. Посылали гонцов в больницу, где я лечилась несколько месяцев до этого. Ходили по соседям. А уже писали! Это было время погони за мной целого сонма сотрудников МВД времен министра Могилева, возбуждения уголовного дела против меня за слово «фаллос» в документальной книге «Вырванные страницы из автобиографии». Кстати, действия нынешней власти сейчас не напоминают что-то подобное? Дело против Пояркова? Федыны?».

Кроме того, Матиос уволили в день презентации ее книги, а суды назначали в день прилета с гастролей из США со спектаклем «Сладкая Даруся».

«Я выиграла девятый суд. А чтобы меня не вернули на законное место работы, для этого переписали закон о Шевченковском комитете. Эта история длилась почти два года. Она у меня забрала здоровья. Параллельно я тогда очень тяжело болела, даже в какой-то момент уже намеревалась писать завещание. И об этом хорошо знали все мои тогдашние «гонители», дай им Бог здоровья», - вспомнила писательница.

Читайте полное интервью здесь.