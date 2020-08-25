У Иво Бобула умерли родственники из-за коронавируса



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Певец Иво Бобул

Артист начал курить на карантине

У известного певца Иво Бобула через коронавирус умерла жена брата и зять брата. Об этом Иво Бобул рассказал в эфире программы Антиподы Сергея Иванова.

Иво Бобул признался, что именно во время карантина он начал курить.

«Я вообще не курил. Я только сейчас начал курить через те все проблемы, которые есть. Начал курить, когда начался карантин. От стрессов, от непонимания, потому что ты не знаешь, что это», - сказал певец.

Певец признался, что смерть этих двух людей была для него тяжелым ударом.

«У моего брата умерла женщина и умер зять. Говорят, что от коронавируса. А на самом деле ... Это на Буковине. И для меня это был очень большой удар. И до сих пор я это не могу воспринять, потому что я знаю, как ему (брату) трудно. Он на год младше меня. Осталась дочь с маленьким мальчиком. Это трагедия. И поэтому я закурил, я не знал, что делать», - признался Иво Бобул.