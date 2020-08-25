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    Шоу-биз

    У Иво Бобула умерли родственники из-за коронавируса

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    Певец Иво Бобул - У Иво Бобула умерли родственники из-за коронавируса
    Певец Иво Бобул

    Артист начал курить на карантине

    У известного певца Иво Бобула через коронавирус умерла жена брата и зять брата. Об этом Иво Бобул рассказал в эфире программы Антиподы Сергея Иванова.

    Иво Бобул признался, что именно во время карантина он начал курить.

    «Я вообще не курил. Я только сейчас начал курить через те все проблемы, которые есть. Начал курить, когда начался карантин. От стрессов, от непонимания, потому что ты не знаешь, что это», - сказал певец.

    Певец признался, что смерть этих двух людей была для него тяжелым ударом.

    «У моего брата умерла женщина и умер зять. Говорят, что от коронавируса. А на самом деле ... Это на Буковине. И для меня это был очень большой удар. И до сих пор я это не могу воспринять, потому что я знаю, как ему (брату) трудно. Он на год младше меня. Осталась дочь с маленьким мальчиком. Это трагедия. И поэтому я закурил, я не знал, что делать», - признался Иво Бобул.

    знаменитости шоу-бизнес умер коронавирус
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