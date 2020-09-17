Исполнительницу хита «Ягода-малина» жестоко избили перед смертью? Стали известны новые детали



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Певица Валентина Легкоступова

Ранее утверждалось, что артистка упала в ванной и ударилась головой

Певицу Валентину Легкоступову перед смертью жестоко избили. Об этом свидетельствует медицинская справка, которую опубликовало российское пропагандистское издание «Комсомольская правда».

Согласно документу, Легкоступова поступила в больницу с многочисленными повреждениями. У певицы диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы около 80 процентов мозга, туловища и конечностей.

«Перед смертью Валентина была жестоко избита и пыталась защищаться», — заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери певицы Анетты Бриль. По мнению юриста, об этом свидетельствует характер травм.

Жорин отметил, что данные из медицинской справки не совпадают с версией вдовца Юрия Фирсова, третьего мужа Легкоступовой. Фирсов ранее утверждал, что артистка упала в ванной и ударилась головой. «При таких травмах надо было очень неудачно падать несколько дней подряд», — уточнил адвокат.

Напомним, Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации. В 1987 году она записала свою наиболее известную песню «Ягода-малина».Легкоступова умерла 14 августа в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

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