Полуголая Maruv подарила российскому ведущему свои поношенные трусики



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Певица Марув instagram.com/maruvofficial/

28-летняя певица продолжает выступления в России

Украинская певица Maruv в пикантном наряде пришла в студию шоу «Вечерний Ургант». Анна выбрала любимый стиль total black. Просвечивающий комбинезон с эффектным боди дополнили полусапожки из лакированной кожи и на высоком каблуке.

Ургант поинтересовался, раздевалась ли его гостья за деньги. Певица поразила его откровением. «Я раздеваюсь на концертах сейчас! У себя на концертах или перед мужем дома», - указала артистка. Иван удивился, почему муж Александр дает деньги любимой за «обнаженку». «На всякий случай, а то мало ли», - пошутила Анна.

Maruv вместе с Ургантом переоделась в латексные костюмы. Неожиданно секс-бомба подарила ему трусики из аналогичной ткани. «У меня хобби такое, я даю всем по трусикам. Это тебе, обращайся! Я думаю, что это лучший подарок в вашей жизни!» - с юмором заявила брюнетка. Она призналась, что нижнее белье «ношеное, но стираное», что вызвало смех шоумена.

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