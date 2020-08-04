Известная рэперша умерла после увеличения ягодиц в подпольной клинике



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Бразильская рэперша Фернанда Родригес

Женщину отправили в отделение реанимации, но через сутки она умерла от почечной недостаточности

Бразильская рэперша Фернанда Родригес, более известная как Mc Atrevida, умерла после неудачной процедуры по увеличению ягодиц. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя певица перенесла липолифтинг в клинике эстетической медицины в Рио-де-Жанейро, в ходе которого врачи перекачали лишний жир из ее спины в ягодицы. Через два дня после операции стоимостью около $580 долларов Родригес почувствовала нестерпимые боли в спине, в ее теле началось воспаление.

Женщину отправили в отделение реанимации, но через сутки она умерла от почечной недостаточности. По словам медиков, причиной летального исхода стал сепсис: перед тем, как ввести выкаченный из спины жир в ягодицы, неквалифицированный пластический хирург смешал его с «инородной субстанцией».

В ходе полицейской проверки выяснилось, что клинику Queen of Plastics, где проводилась процедура, лишили медицинской лицензии несколько месяцев назад, однако она продолжала работать, несмотря на запрет. В настоящее время по делу ведется расследование, владелица заведения Вания Таварес (Wania Tavares) отрицает вину своих сотрудников.

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