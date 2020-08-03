Мише Романовой – 30 лет: певица рассказала об отношениях с Максом Барских и возвращении на сцену



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Музыкальная карьера Миши Романовой стремительно пошла вверх в 2013 году

Сегодня Миша Романова – счастливая мама, перспективная певица и завидная невеста

Популярная певица Миша Романова сегодня отмечает юбилей – 30 лет. Настоящее имя артистки – Наталья Могиленец, а свой сценический псевдоним она составила из имен двух мужчин, в которых когда-то была влюблена. Свободно ли сердце артистки сейчас? Какие у нее отношения с Максом Барских? И почему Миша не захотела возвращаться в «Виа Гру»? Об этом накануне дня рождения певица рассказала в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».

Музыкальная карьера Миши Романовой стремительно пошла вверх в 2013 году, когда Константин Меладзе выбрал ее среди сотен желающих попасть в полностью обновленный состав «Виа Гры». Спустя пять лет девушка покинула группу, чтобы родить первенца – Мартина. Однако уже через год Миша Романова вернулась на сцену — стройная, подтянутая, в новом образе платиновой блондинки и в статусе сольной певицы. «Константин Меладзе ждал моего возвращения в коллектив, но я была не готова, – признается Миша. – Спустя год затишья я начала работать над сольным репертуаром. Хотелось, чтобы мои перемены заметили абсолютно все. Было решено изменить и имидж на тот, в котором я бы чувствовала себя максимально комфортно. Признаться, во время первого сольного концерта я безумно волновалась: у меня было ощущение, будто я выхожу впервые на сцену. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что я стала мамой и потеряла в себе уверенность, которая была раньше».

Прокладывать путь к славе Мише Романовой помогает известный певец Макс Барских. Давние друзья, а теперь еще и кумовья, когда-то вместе приехали из Херсона покорять столицу. Первой засияла звезда Макса, и теперь он, как более опытный артист, помогает подруге. Макс Барских не только поддержал Мишу в стремлении выступать сольно, но и взял на себя обязанности ее продюсера. «Мы знаем друг друга очень давно, и в нашей жизни было очень много разных этапов, – говорит артистка. – Он еще и крестный моего сына. Скажу честно: Макс знает мой характер и то, как я могу себя повести в той или иной ситуации. Поэтому решение сотрудничать возникло совместно».

Любопытно, что одно из условий их контракта – требование к Мише поддерживать свой вес и не превышать отметки в 53 килограмма. Эта инициатива принадлежала самой артистке, желающей все время оставаться в тонусе: «Я относительно быстро пришла в форму после родов – через 3-4 месяца. Не сидела на диетах, просто ограничивала себя в питании». Правда, карантин внес свои поправки – певица набрала два лишних килограмма. Впрочем, она не переживает по этому поводу и считает, что все поправимо. Тем более что во время самоизоляции Миша Романова без дела не сидела: певица выпустила новый клип, а сейчас готовится к концертам, оттачивая сценические постановки в танцевальной студии.

Сегодня Миша Романова – счастливая мама, перспективная певица и… завидная невеста! Ведь, несмотря на все сплетни вокруг ее личной жизни, артистка признается, что сейчас ее сердце свободно. А пока Миша настойчиво работает над собой и о своих профессиональных амбициях предпочитает не говорить, а демонстрировать результат.