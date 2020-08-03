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    Шоу-биз

    «Воплощение сексуальности». Астафьева без белья в наряде-сетке восхитила мужчин (фото)

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    Певица Даша Астафьева - «Воплощение сексуальности». Астафьева без белья в наряде-сетке восхитила мужчин (фото)
    Певица Даша Астафьева

    Артистка снялась в пикантной черно-белой фотосессии

    Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева умеет превратить самый откровенный фотосет в эстетическое произведение искуства. Ее поклонники давно заметили, что пикантные кадры со звездой всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, а ее сексуальность чувствуется даже через экран. Подтверждением этому стал свежий фотосет певицы в сетчатом комбинезоне.

    Поклонники стали интересоваться, что за бренд провокационного наряда певицы, под которым отчетливо видно белье.

    Даша Астафьева без лифчика показала сочную фигуру и подразнила фанатов/

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    «Воплощение сексуальности». Астафьева без белья в наряде-сетке восхитила мужчин (фото)
    «Воплощение сексуальности». Астафьева без белья в наряде-сетке восхитила мужчин (фото)

    На одном из кадров она присела на корточки и смотрит прямо в объектив фотографа. На другом- оперлась об этажерку, приняв эффектную позу, которая позволила оценить волнительные изгибы ее стройной фигуры.

    «Никита. Красиво делай, красиво будет», - оставила подпись к кадру артистка.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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