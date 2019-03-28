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    Жизнь

    Известный актер запускает в Канаде собственный бренд марихуаны

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    Сет Роген - Известный актер запускает в Канаде собственный бренд марихуаны
    Сет Роген
    kinomania.ru

    Сет Роген мечтает научить людей любить каннабис

    Актер Сет Роген, известный по комедиям «Ананасовый экспресс» и «Немножко беременна», запустит в Канаде собственный бренд рекреационной марихуаны под названием Houseplant. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

    Поскольку в октябре прошлого года в стране легализовали каннабис (который стремительно закончился всего за пару дней), затея выглядит довольно прибыльной. Запускать бренд Роген будет вместе со своим другом и сценаристом Эваном Голдбергом (они вместе родом из Ванкувера) и канадской компанией по производству каннабиса Canopy Growth. Идею собственного бренда Houseplant они объясняют тем, что хотят «научить людей любить каннабис».

    Роген и Голдберг не первые, кто решил заработать на марихуане в Канаде. В феврале Canopy Growth заявили, что телеведущая Марта Стюарт разработает для них линейку каннабиса.

    Джерело: Buro 24/7

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