Известный актер запускает в Канаде собственный бренд марихуаны



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Сет Роген мечтает научить людей любить каннабис

Актер Сет Роген, известный по комедиям «Ананасовый экспресс» и «Немножко беременна», запустит в Канаде собственный бренд рекреационной марихуаны под названием Houseplant. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Поскольку в октябре прошлого года в стране легализовали каннабис (который стремительно закончился всего за пару дней), затея выглядит довольно прибыльной. Запускать бренд Роген будет вместе со своим другом и сценаристом Эваном Голдбергом (они вместе родом из Ванкувера) и канадской компанией по производству каннабиса Canopy Growth. Идею собственного бренда Houseplant они объясняют тем, что хотят «научить людей любить каннабис».

Роген и Голдберг не первые, кто решил заработать на марихуане в Канаде. В феврале Canopy Growth заявили, что телеведущая Марта Стюарт разработает для них линейку каннабиса.

Джерело: Buro 24/7