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    Шоу-биз

    48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)

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    <p>Ума Турман</p> <p>Фото: соцсети</p> - 48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)

    Ума Турман

    Фото: соцсети

    Кинозвезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

    Звезда культовых фильмов Квентина Тарантино, как «Криминальное чтиво» и «Убить Билла»), Ума Турман получила специальный приз за достижения в области кинематографа на 64-й церемонии David di Donatello, которая прошла в Риме.

    На мероприятии Ума была поистине неотразима и сразу стала главной звездой мероприятия. Перед фотографами голливудская знаменитость появилась в облегающим блестящем платье, расшитом множеством пайеток, которые отражали всполохи фотовспышек. 

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    48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)
    48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)
    48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)
    48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)
    48-летняя Ума Турман восхитила ярким образом на вручении кинопремии в Риме (фото)

    Кстати, у поклонников скоро снова будет возможность оценить актерский талант музы Тарантино. Турман снялась в новом сериале Chambers для Netflix, который появится на платформе уже 26 апреля. Новое телешоу балансирует на грани нескольких жанров: ужасов, драмы и фантастики. Сюжет строится вокруг женщины, которая после пересадки сердца начинается замечать странные перемены своей личности.

     

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