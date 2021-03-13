Известный бренд начал выпускать сумки из кожи на основе грибов

По мнению представителей французского бренда, «грибная кожа» не уступает натуральной по своим качествам и внешнему виду

Французский модный дом Hermès начал сотрудничество с компанией по производству экологичных материалов MycoWorks — вместе они выпустили сумку модели Victoria из кожеподобного материала на основе грибного мицелия.

Сумку сшили из новой разработки компании под названием Sylvania — это очень тонкий грибной кожезаменитель. Для производства «кожи» мицелий выращивают на специальной питательной среде, где он формирует плоскую пленку, а потом высушивают и обрабатывают. Выделывали и окрашивали материал уже мастера Hermès по традиционным технологиям модного дома, которые обычно применяют для кожи.

По мнению представителей французского бренда, «грибная кожа» не уступает натуральной по своим качествам и внешнему виду. Видение и ценности MycoWorks перекликаются с концепцией Hermès — увлечением натуральным сырьем, стремлением к совершенству и обеспечением долговечности и жизнеспособности вещей", — сказал Пьер-Алексис Дюма, арт-директор Hermès.

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