Киевская блогерша с самыми большими скулами высмеяла натуральную красоту, показав свои старые фото

Сейчас Настя полностью довольна своей внешностью и не собирается слушать мнение хейтеров

32-летняя украинская блогерша Анастасия Покрищук прославилась на весь мир из-за своих огромных скул. Инста-дива не стеснялась вносить изменения в свою внешность, вкалывая ботокс и филлеры в губы и скулы. Настя увеличила грудь, перекрасила волосы в ярко-розовый цвет и теперь носит голубые линзы, из-за которых она выглядит еще более необычно, пишет Daily Star.

Чтобы доказать, что все корректировки были не зря, Настя часто показывает свои старые фото, на которых она запечатлена еще до всех операций. Каждый раз блогерша высмеивает свою прошлую внешность, отпуская шутки в сторону натуральной красоты. Свою трансформацию она считает эволюцией, о чем она напомнила и в последних фото.

Тогда, в 26 лет, черты лица инста-дивы были в ее естественном состоянии. А на другом снимке — из спортивного зала — подписчики заметили, что, хоть губы Насти уже и были увеличены, ее скулы еще не стали такими огромными, как сейчас. Кто-то из поклонников блогерши поддержал ее, решив, что теперь девушка стала лишь красивее, но их оказалось меньшинство.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.