Красотка из Сингапура готовила пончики, а получила страшные ожоги на лице (фото)

Девушке приходится нелегко, она пролила немало слез, но полна решимости жить дальше и стать счастливой

Переехавшая в Австралию 23-летняя студентка из Сингапура Шарлин весело проводила время со своим парнем, не подозревая, каким кошмаром это для нее обернется. Влюбленные готовили пончики, и бойфренд забыл выключить плиту.

Когда девушка почувствовала запах дыма, она побежала на кухню. В панике Шарлин бросила горящую кастрюлю с кипящим маслом в раковину, полную воды. Студентка думала, что так сможет потушить огонь, однако сделала только хуже. Масло брызнуло и залило ее лицо и плечи.

Пострадавшую срочно госпитализировали, у нее диагностировали ожоги третьей степени, пишет The Sun. Пациентка перенесла две операции по пересадке кожи, страдала от боли и боялась смотреть в зеркало. Шарлин месяц провела в больнице, а когда вернулась домой, ее ждал новый удар: спустя две недели девушку бросил бойфренд. Студентка призналась, что расставание произошло по ряду причин, а не только из-за несчастного случая.

После разрыва Шарлин снова вернулась в Сингапур. Несмотря на физические и душевные страдания, она полна решимости жить дальше и не позволить трудностям ее сломить.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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