  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Красотка из Сингапура готовила пончики, а получила страшные ожоги на лице (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Красотка из Сингапура готовила пончики, а получила страшные ожоги на лице (фото)

    Девушке приходится нелегко, она пролила немало слез, но полна решимости жить дальше и стать счастливой

    Переехавшая в Австралию 23-летняя студентка из Сингапура Шарлин весело проводила время со своим парнем, не подозревая, каким кошмаром это для нее обернется. Влюбленные готовили пончики, и бойфренд забыл выключить плиту.

    Когда девушка почувствовала запах дыма, она побежала на кухню. В панике Шарлин бросила горящую кастрюлю с кипящим маслом в раковину, полную воды. Студентка думала, что так сможет потушить огонь, однако сделала только хуже. Масло брызнуло и залило ее лицо и плечи.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Красотка из Сингапура готовила пончики, а получила страшные ожоги на лице (фото)
    Красотка из Сингапура готовила пончики, а получила страшные ожоги на лице (фото)
    Красотка из Сингапура готовила пончики, а получила страшные ожоги на лице (фото)

    Пострадавшую срочно госпитализировали, у нее диагностировали ожоги третьей степени, пишет The Sun. Пациентка перенесла две операции по пересадке кожи, страдала от боли и боялась смотреть в зеркало. Шарлин месяц провела в больнице, а когда вернулась домой, ее ждал новый удар: спустя две недели девушку бросил бойфренд. Студентка призналась, что расставание произошло по ряду причин, а не только из-за несчастного случая.

    После разрыва Шарлин снова вернулась в Сингапур. Несмотря на физические и душевные страдания, она полна решимости жить дальше и не позволить трудностям ее сломить.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»

    Теги: знаменитости мода и красота самые сексуальные Сингапур
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies