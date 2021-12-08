Известный украинский певец едва не умер от коронавируса

Певец призвал людей вакцинироваться

Фронтмен популярной украинской группы «Тик» Виктор Бронюк в программе «Випы и Топы» признался, что перенес тяжелую форму Covid-19. У исполнителя были поражены оба легких.

«Были поражены оба легких. Небольшое поражение было, но дышать было действительно тяжело. Возможно, потому что я не знал, что был носителем вируса, и отработал концерт. И это, возможно, дало свое осложнение», – поделился певец.

Бронюк некоторое время лежал в реанимации и дышал с помощью кислородной маски. Поэтому артист призывает всех сделать вакцину.

«Если есть возможность предотвратить болезнь вакцинацией, то нужно предотвращать», – говорит Бронюк.

Ранее фронтмен группы «Тик» рассказал, как ему удалось сбросить 30 килограммов.

Почувствовав, что избыточные килограммы мешают, Виктор исключил из рациона алкоголь и стал соблюдать авторскую диету ПМЖ (попробуй меньше жрать). Солист признается, что ему гораздо легче правильно питаться в туре, где нет домашних вкусностей.