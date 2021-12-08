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    Известный украинский певец едва не умер от коронавируса

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    Виктор Бронюк - Известный украинский певец едва не умер от коронавируса
    Виктор Бронюк
    instagram.com/viktorbronyuk_official/

    Певец призвал людей вакцинироваться

    Фронтмен популярной украинской группы «Тик» Виктор Бронюк в программе «Випы и Топы» признался, что перенес тяжелую форму Covid-19. У исполнителя были поражены оба легких.

    «Были поражены оба легких. Небольшое поражение было, но дышать было действительно тяжело. Возможно, потому что я не знал, что был носителем вируса, и отработал концерт. И это, возможно, дало свое осложнение», – поделился певец.

    Бронюк некоторое время лежал в реанимации и дышал с помощью кислородной маски. Поэтому артист призывает всех сделать вакцину.

    «Если есть возможность предотвратить болезнь вакцинацией, то нужно предотвращать», – говорит Бронюк.

    Ранее фронтмен группы «Тик» рассказал, как ему удалось сбросить 30 килограммов.

    Почувствовав, что избыточные килограммы мешают, Виктор исключил из рациона алкоголь и стал соблюдать авторскую диету ПМЖ (попробуй меньше жрать). Солист признается, что ему гораздо легче правильно питаться в туре, где нет домашних вкусностей.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Известный украинский певец едва не умер от коронавируса