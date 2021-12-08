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    Уиллу Смиту хотят запретить рассказывать о сексе с женой

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    Недавно актер выпустил мемуары, где тоже много пикантных подробностей из его жизни - Уиллу Смиту хотят запретить рассказывать о сексе с женой
    Недавно актер выпустил мемуары, где тоже много пикантных подробностей из его жизни
    Фото: metro.co.uk

    Фанаты голливудской звезды просят подписать петицию с требованием не интервьюировать артиста

    Голливудского актера Уилла Смита и его жены в последнее время стало так много в медиапространстве, что один из его фанатов создал петицию на сайте change.org «Прекратите интервьюировать Уилла и Джаду Смит».

    Некоторые подписанты в комментариях решили объяснить, почему поставили свои подписи: «Мне надоели эти люди. Думаю, я не одинок», «Жутко, от того, какими подробностями они делятся», «Я узнал об этой семье больше за последние три месяца, чем за последние 10 лет».

    Уилл Смит с женой. Фото: metro.co.uk
    Уилл Смит с женой. Фото: metro.co.uk

    В своих интервью Уилл действительно очень много рассказывает о сексуальной жизни с женой Джадой Пинкетт Смит, пишет metro.co.uk. Вспоминает, как мама застала его на интимных отношениях в подростковом возрасте. Обсуждает вопрос о найме эксперта по тантрическому сексу. В одном из интервью актер вспомнил момент, когда «был физически болен из-за того, что много занимался сексом после разрыва со своей первой девушкой».

    На сегодняшний день петицию «Прекратите интервьюировать Уилла и Джаду Смит». подписали более двадцати тысяч человек.

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    Теги: скандал актер шоу-бизнес
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    Уиллу Смиту хотят запретить рассказывать о сексе с женой