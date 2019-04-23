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    Жизнь

    Как цыпленок: Хейли Болдуин покрасила волосы в ярко-желтый цвет ради съемок

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    Хейли Бибер - Как цыпленок: Хейли Болдуин покрасила волосы в ярко-желтый цвет ради съемок
    Хейли Бибер
    instagram.com/haileybieber

    22-летняя супруга Джастина Бибера продемонстрировала смелый цвет волос

    Хейли Бибер является амбассадром бренда adidas Originals. Она принимает участие в фотосессиях и мероприятиях марки. Фотограф из Лос-Анджелеса Саша Самсонова опубликовала кадр, на котором Хейли позировала в спортивном образе и с необычной прической. Ради снимков супруга Джастина Бибера надела топ и кожаную куртку, а также покрасила волосы в ярко-желтый цвет.

    Ранее Болдуин опубликовала несколько кадров, которые тоже были сделаны для новой кампании adidas Originals. Амбассадор уличного бренда позировала в студии на монохромном фоне в атласном костюме, состоящем из короткой олимпийки и брюках.


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    Недавно в сети появились снимки нового дома Хейли и Джастина. Семейное гнездышко обошлось ему в 8,5 миллионов долларов. Интерьер особняка выполнен в светлых тонах и эко-стиле. Этот особняк занимает 567 квадратных метров. Здесь пять спален, семь ванных комнат, а также домашняя библиотека и кинотеатр. На заднем дворе, как и полагается в Голливуде, есть бассейн с зоной для отдыха и барбекю.

    Джерело: graziamagazine.ru

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