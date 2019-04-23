Джонни Депп пытался добиться увольнения Эмбер Хёрд из «Аквамена»



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Напряжённое судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд продолжается

Пока звезда «Фантастических тварей», по слухам, рискует потерять роль в популярной франшизе, адвокаты актрисы заявляют, что стараниями Деппа их клиентка чуть не лишилась роли в кинокомиксе «Аквамен». Напомним, Джонни подал в суд на Эмбер за клевету и потребовал 50 млн долларов, так что бывшим супругам вряд ли удастся просто договориться, как в прошлый раз.

В документах, которые представители Деппа передали в суд, утверждалось, что из-за разгоревшегося скандала актёра уволили из «Пиратов Карибского моря». Адвокаты Эмбер Хёрд выступили со встречным заявлением и сообщили, что Джонни лично просил бывшего председателя Warner Bros. Кевина Цудзихару лишить актрису роли Меры в «Аквамене», а также внести её в черный список студии. Примечательно, что Цудзихара не так давно оставил свой пост после громкого секс-скандала. Тем не менее, по сообщениям THR, он явится в суд для дачи показаний.

Пока со стороны защиты Эмбер Хёрд не было представлено никаких доказательств того, что бывший председатель Warner Bros. действительно пытался уволить актрису. Более того, на тот момент она уже сыграла в «Лиге справедливости», а потому заменить её или просто убрать героиню было бы сложно. А вот что ждёт Джонни Деппа и его персонажа Грин-де-Вальда в продолжении «Фантастических тварей», пока непонятно. Актёр требует от бывшей супруги выплатить 50 млн долларов за финансовые и репутационные потери в результате её обмана, но Хёрд стоит на своем и продолжает обвинять его в насилии.

Джерело: popcornnews