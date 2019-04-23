Ариана Гранде получила на сцене удар лимоном в грудь от поклонников Бейонсе



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В 25-летнюю певицу бросили цитрус во время ее концерта на фестивале Coachella

Неприятный случай произошел во время грандиозного шоу в долине Коачелла рядом с городом Индио в Калифорнии. Хедлайнером вечера стала суперпопулярная певица Ариана Гранде, которая оттеснила Бейонсе (Beyonce), блиставшую на сцене в этом качестве в прошлом году. Поклонников 37-летней звезды этот факт крайне разозлил.

Еще больше фанатов разозлила информация, что Гранде заплатили в два раза больше, чем Бейонсе. Организаторы постарались уладить скандал, отметив, что у Арианы такой же гонорар - $8 миллионов. Но утихомирить горячих фанатов Бейонсе и ее супруга рэпера Джей Зи не удалось.

Как только Гранде появилась на сцене, в нее полетел лимон. Цитрус ударил певицу в грудь. Испуганная звезда даже замерла на несколько секунд. После этого она проявила силу воли и продолжила выступление. В живописном наряде от Michael Ngo насыщенного фиолетового цвета она исполнила свой хит NASA.

Только за кулисами Гранде смогла расслабиться и возмутиться. «Что за черт? Кто-то бросил в меня лимон!» - гневно заявила она многочисленным помощникам. Злоумышленника в толпе так и не нашли. Однако в окружении молодой певицы не сомневаются, что это проделки из стана поклонников знаменитой и влиятельной звездной пары.





Джерело: Cosmopolitan