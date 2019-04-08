  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Как Джеймс Бонд: принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах

    • Розсилка
    Принц Уилльям - Как Джеймс Бонд: принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах
    Принц Уилльям
    viva.ua

    То ли лавры Джеймса Бонда, то ли желание внести свой вклад в защиту национальной безопасности Великобритании мотивировали принца Уильяма пойти на этот шаг – завершить трехнедельную стажировку в специальных службах страны

    Об этом сообщил Кенсингтонский дворец, отметив, что Уильям стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ), который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки.

    «Время, проведенное внутри наших служб безопасности и разведки, большее понимание жизненно важного вклада в нашу национальную безопасность было поистине поучительным опытом»,- признался принц, а глава отдела GCHQ отметил «исключительно усердную» работу Уильяма.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ