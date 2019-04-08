Как Джеймс Бонд: принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах



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Принц Уилльям viva.ua

То ли лавры Джеймса Бонда, то ли желание внести свой вклад в защиту национальной безопасности Великобритании мотивировали принца Уильяма пойти на этот шаг – завершить трехнедельную стажировку в специальных службах страны

Об этом сообщил Кенсингтонский дворец, отметив, что Уильям стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ), который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки.

«Время, проведенное внутри наших служб безопасности и разведки, большее понимание жизненно важного вклада в нашу национальную безопасность было поистине поучительным опытом»,- признался принц, а глава отдела GCHQ отметил «исключительно усердную» работу Уильяма.

Джерело: Hello!