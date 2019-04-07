В Букингемском дворце рассказали о подарках, которые получили члены королевской семьи



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Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри получили сотни подарков для будущего ребенка

Дональд Трамп вместе с супругой Меланией в 2018 году преподнесли в подарок королеве Великобритании статуэтку лошади, а принцу Филиппу - рыболовную удочку. Президентская чета летом прошлого года прилетала в Великобританию на чай к королеве в Виндзорский замок.

Елизавета II также получила в подарок фунт соли, собранный из Lego почтовый ящик, ящик с молдавским вином, атласный шарф, деревянную модель деревни народа ашанти, картину коровы в рамочке и многие другие сувениры.

Принцу Гарри и Меган Маркл прислали множество мягких игрушек и детской одежды. Подданные снабдили и саму будущую маму некоторыми предметами гардероба, ей подарили даже кухонную утварь.

Во время визита в Швецию принц Уильям и Кейт Миддлтон получили набор шоколада, мягкие игрушки, набор стаканов, шерстяные носки и аромалампу с эфирными маслами нескольких видов.