Принц Уильям стал дипломированным шпионом



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцог Кембриджский хотел своими глазами увидеть работу разведуправлений изнутри

Принц Уильям завершил прохождение стажировки в службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ) Великобритании. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram отмечается, что герцог захотел подробно изучить работу секретных служб.

В рамках обучения принц провел неделю в МИ-6, в управлении, где работал агент 007 Джеймс Бонд, затем неделю в антитеррористическом агентстве МИ-5 и, наконец, неделю в правительственном штабе связи в Челтенхеме, где специалисты разведки изучают потенциальные угрозы государству.

Сам Уильям признался, что теперь он гораздо лучше понимает, какой вклад данные ведомства вносят в национальную безопасность, а также какую жизнь вынуждены вести сотрудники разведки.

«Эти агентства полны самых обычных людей, которые делают самую необычную работу ради нашей с вами защищенности. Они работают тайно, часто даже не в состоянии рассказать своей семье и друзьям о работе, которую они выполняют, или о стрессах, с которыми они сталкиваются. Ими движет непревзойденный патриотизм и преданность ценностям этой страны. Мы все должны им быть бесконечно благодарны за сложную и опасную работу, которую они выполняют», - сказал герцог Кембриджский.