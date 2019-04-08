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    Жизнь

    Принц Уильям стал дипломированным шпионом

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Герцог Кембриджский хотел своими глазами увидеть работу разведуправлений изнутри

    Принц Уильям завершил прохождение стажировки в службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ) Великобритании. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram отмечается, что герцог захотел подробно изучить работу секретных служб.

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    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом
    Принц Уильям стал дипломированным шпионом

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    В рамках обучения принц провел неделю в МИ-6, в управлении, где работал агент 007 Джеймс Бонд, затем неделю в антитеррористическом агентстве МИ-5 и, наконец, неделю в правительственном штабе связи в Челтенхеме, где специалисты разведки изучают потенциальные угрозы государству.

    Сам Уильям признался, что теперь он гораздо лучше понимает, какой вклад данные ведомства вносят в национальную безопасность, а также какую жизнь вынуждены вести сотрудники разведки.

    «Эти агентства полны самых обычных людей, которые делают самую необычную работу ради нашей с вами защищенности. Они работают тайно, часто даже не в состоянии рассказать своей семье и друзьям о работе, которую они выполняют, или о стрессах, с которыми они сталкиваются. Ими движет непревзойденный патриотизм и преданность ценностям этой страны. Мы все должны им быть бесконечно благодарны за сложную и опасную работу, которую они выполняют», - сказал герцог Кембриджский.

     

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    Принц Уильям патриотизм безопасность
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