Первая встреча Кейт Миддлтон и принца Уильяма была подстроенной



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Королевские эксперты пришли к выводу, что пара познакомилась вовсе не по воле случая

В конце апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят восьмую годовщину свадьбы, а третьему малышу пары, принцу Луи, вскоре исполнится год. Поклонники британской королевской семьи не устают радоваться, наблюдая за семейным счастьем супругов, однако всего этого могло бы и не случиться, если бы не маленькая хитрость Миддлтон.

Внук Елизаветы II и его будущая супруга познакомились еще в студенческие годы в одном из самых престижных учебных заведений Соединенного королевства – Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где принц изучал географию, а Кейт – историю искусств. Красавица-студентка поразила наследника английского престола на университетском благотворительном модном показе, где она продефилировала по подиуму в коротком полупрозрачном наряде.

Некоторые королевские эксперты пришли к выводу о том, что пара встретилась вовсе не по воле случая. Известно, что после окончания колледжа принц Уильям взял паузу в обучении на целый год. То же самое сделала и Миддлтон. Не секрет, что британцы практикуют такие «отпуска» перед поступлением в университет довольно часто, но именно в этом случае подождать с началом учебы Кейт уговорила ее мать Кэрол.

Изначально Миддлтон намеревалась стать студенткой Эдинбургского университета и изменила свои планы сразу после того, как стало известно место будущей учебы принца, возможно, надеясь, что сумеет с ним познакомиться.

«Герцогиня Кембриджская планировала встретиться с наследником престола. Она сознательно взяла год перерыва, чтобы учиться на том же курсе, что и ее будущий муж», – приводит The Sun мнение биографа королевской семьи Кэти Николл.

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