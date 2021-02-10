Как наука объясняет странные привычки домашних животных

Кошки существа очень нервные, из состояния равновесия их может вывести все что угодно

Чаще всего мы думаем, что отлично понимаем своих любимцев, но иногда кажется, что они намеренно сводят нас с ума.

Почему кошки пьют воду откуда угодно, кроме собственной миски?

Потому что боятся отравиться. Кошка лакает чай и компот из забытых на столе чашек, ловит капли из-под крана и даже пробует воду из унитаза, упорно игнорируя ту, что приготовили специально для нее не из вредности и упрямства. В течение миллионов лет в дикой природе едой для кошки были животные, убитые ею или кем-то еще.

Кошка не могла знать, как долго лежит здесь найденная ею туша и не попали ли расплодившиеся в ней микробы в ближайший водоем. Даже если зверь сам только что убил жертву, свежая кровь не улучшала вкусовых качеств воды. Поэтому хищники никогда не пили воду в том месте, где обедали.

Почему кошки все опрокидывают?

Точно не из-за неуклюжести. Кошки очень осторожные хищники и обладают потрясающей координацией. Если кошка роняет чашку с кофе вам на клавиатуру, возможно, она больна или нервничает, или хочет привлечь ваше внимание к важной для нее проблеме, или пытается напомнить о необходимости купить новый ноутбук.

Кошки существа очень нервные, из состояния равновесия их может вывести все что угодно, поэтому решение проблемы псевдонеуклюжести — задача не из легких. Наказывать кошку в данном случае — только усугублять ситуацию. Единственный выход: предоставить вашему любимцу больше жизненного пространства. Возможность уединения действует на пушистых паршивцев умиротворяюще и обычно понижает градус их безумия.

Почему собаки гоняют кошек?

По привычке. В природе отношения между хищными млекопитающими всегда напряженные: сильный старается уничтожить слабого. Тигр никогда не упустит возможности убить волка или выводок волчат. Волки при удобном случае уничтожают рысей, лис, енотовидных собак, койотов; гиены и гиеновые собаки нападают на детенышей львов, леопардов и гепардов. Видимо, отношение собак к кошкам — наследие этой вражды.

Почему кошки мяукают а собаки лают?

Только для вас. Кошки никогда не мяукают, общаясь друг с другом, а волки — ближайшие родственники собак — не умеют лаять, по крайней мере, во взрослом возрасте. Волчата издают похожие на лай звуки, но взрослые волки не лают никогда. Долгое время ученые считали, что люди оставляли себе только самых доброжелательных и игривых волков, которые, даже повзрослев, во многом ведут себя как щенки.

Последние исследования показывают, что реальная картина несколько сложнее. В разных ситуациях животные лают по-особому: звуки при встрече с незнакомцем отличались от тех, что собаки издают, скажем, во время игры или при общении с себе подобными. Более того, оказалось, что люди способны отличать лай, который собаки издают в разных ситуациях. К тому же акустическая структура лая у собак очень похожа, в отличие от структуры любых других издаваемых ими звуков.

Скорее всего, необычное акустическое единообразие лая четко указывает на его приспособительное значение: лай предназначен прежде всего для уха человека, поэтому должен быть простым и понятным. А те звуки, которые собаки оставили «для себя», могут заметно различаться, так как не влияют на главное для собаки — общение с человеком.

С кошками ситуация очень схожая — они мяукают для того, чтобы быть услышанными человеком.

И главное — почему кошки любят коробки?

Это для них укрытие или засада. Для мелкого одиночного хищника — а именно они были предками домашних кошек — любая полость небольшого размера представляет интерес.

В ней может находиться добыча, но главное — ее можно использовать как безопасное укрытие для сна, отдыха, устройства логова для котят, а также как скрытый наблюдательный пункт или место засады. Картонные коробки и деревянные ящики привлекают кошек еще и потому, что в них тепло.

Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.