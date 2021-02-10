Парализованный котик научился ходить благодаря плаванию (фото)

Терапия работает и у Мога сейчас серьезные улучшения в передвижении

Обычный серый кот по кличке Мог был парализован и не мог двигать двумя передними лапами после того, как в феврале 2011 попал под машину.

Но он снова начал ими шевелить после сеансов гидротерапии в бассейне, которые обычно назначают только собакам. Забавно наблюдать, как он плывет, фыркая и громко мяукая в воде, загребая при этом лапами. Всего после 10 занятий Мог смог опираться на передние лапы.

Владелица кота Вероника Эшфорт рассказывает, что сначала это все выглядело просто ужасно, когда кот впервые попал на сеанс гидротерапии в Корнуолле. Кот долго отказывался даже приближаться к воде, но после увещеваний хозяйки все-таки прыгнул в воду и поплыл.

И сейчас по словам Вероники ему это очень даже нравиться, хотя кошки обычно терпеть не могут плавания. Впрочем, Мог любил воду и ранее и мог часами сидеть у водопроводного крана и ловить падающие капли лапами.

Терапия работает и у Мога сейчас серьезные улучшения в передвижении. После жуткой аварии он много перенес и 6 недель лежал под капельницей. Кости срослись, но серьезное повреждение нервов вызвало паралич передних конечностей. Веронике сказали, что кот никогда не сможет ходить, но он вскоре начал прыгать на двух задних лапах как кенгуру и сидеть на них, как пес.

Увидев такое. местный ветеринар предложил гидротерапию для возможного стимулирования передних конечностей. Мог уже посетил 30 сеансов и сделал огромный скачок вперед. Его лапки начали двигаться.

Могу кстати и раньше приходилось претерпевать разные неприятности. Невезучий кот в ноябре 2010 попал в серьезные неприятности, когда дом его хозяйки затопило и они были вынуждены искать другое жилье. Вероника рассказывает, что кот вечно где-то бродил и мог пропадать по нескольких дней, попадая в разные переделки.

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