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    Курьез

    Этот 22-летний кот сопровождает хозяина с момента его рождения (фото)

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    Этот 22-летний кот сопровождает хозяина с момента его рождения (фото)

    «Он не позволит мне уйти… мой единственный верный друг»

    Вот уже 22 года этот прекрасный кот и его заботливый хозяин идут рука об руку.  «Он со мной с тех пор, как я родился, мой настоящий искренний друг», — сообщил Райан Темпле в reddit.

    На протяжении 21 года они с хозяином не разлей вода. Недавно ему исполнилось 22 года.

     «Сейчас мне 21. Мои родители приютили его, когда узнали, что беременны мною… Полагаю, они тренировали  свои родительские качества на домашнем питомце».

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    Этот 22-летний кот сопровождает хозяина с момента его рождения (фото)
    Этот 22-летний кот сопровождает хозяина с момента его рождения (фото)

    «Когда говоришь людям, что ему 22, на тебя начинают смотреть недоверчиво и с неким подозрением типа: чем вы его там кормите? Раз в неделю мы даем ему тунец в качестве угощения. Мне кажется, в этом есть что-то особенное. Он его молодит, позволяет оставаться бодрым и свежим. Ну и, по-моему, особый эффект оказывает то, что он проводит 20 часов во сне каждый день».

    «Он не позволит мне уйти… мой единственный верный друг».

    Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

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    Теги: шутки кот курьез
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