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    Как оторвать ценник с подарка, не испортив внешний вид. Смотрите легкий способ (видео)

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    Как оторвать ценник с подарка, не испортив внешний вид. Смотрите легкий способ (видео)

    Блогер поделился полезнім лайфхаком

    Блогер показал лайфхак, с помощью которого он срывает ценники с подарков, и прославился в соцсетях. Соответствующий ролик появился на его странице в TikTok.

    Пользователь сети с никнеймом @tony.zak опубликовал видео, чтобы продемонстрировать способ оторвать наклейку с этикетки вещи, которую он планирует презентовать родственникам или друзьям. На размещенных кадрах мужчина кладет картонную бирку на раскаленный гриль и через 20 секунд с легкостью отрывает клейкий слой.

    По словам юзера, таким образом ему удается избавиться от ценника на подарке, не испортив внешний вид этикетки. «Теперь вы можете дарить дешевые подарки. Надеюсь, я сэкономил ваши деньги», – подписал он пост, который стал вирусным и набрал более четырех миллионов просмотров.

    @tony.zak

    Save your money kids ##pricetag ##sticky ##fyp ##hacks

    origineel geluid - Tik Toker

    Зрители удивились смекалке блогера и поблагодарили его за совет в комментариях. «Господи, ты гений», «Я в шоке, никогда бы не додумалась», «Спасибо!», «Теперь мне не придется тратиться», «Как ты додумался до такого? Но все равно спасибо», «Просто гений», – высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что девушка купила крошечного минипига. Но тот оказался настоящей свиньей.

    Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов – милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?».

    А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется – большой сюрприз!

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    Теги: лайфхак
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    Как оторвать ценник с подарка, не испортив внешний вид. Смотрите легкий способ (видео)