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    Как применить рваные колготки? Блогерша нашла неожиданное решение (видео)

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    Блогерша Ванесса&nbsp; - Как применить рваные колготки? Блогерша нашла неожиданное решение (видео)
    Блогерша Ванесса 
    instagram.com/cherienesss/

    Блогерша сделала из рваных колготок кроп-топ

    Девушка нашла неожиданное применение рваным капроновым колготкам и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

    На размещенных в сети кадрах Ванесса показала, как из старого чулочного изделия сделать кроп-топ. Так, она разрезала колготки между ног и в области стоп, чтобы продеть в них голову и руки. После этого она вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте. «Это лучшая идея!» — подписала она пост, набравший 2,6 миллиона просмотров и 207,7 тысячи лайков.

    @cherienesss

    top idea #fyp #diy #tighttop #grunge Id @leyla.tavas #nosewtop

    vicchaseswhore is gay - liv

    Подписчики оценили лайфхак блогерши в комментариях под видео. «Это просто изменило мою жизнь», «Гениально! Очень красиво!», «Я в восторге от результата! Получилось очень сексуально!», «Я делала это еще в начала 2000-х годов! Мода циклична», «Спасибо за идею! Обязательно повторю», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: лайфхак мода и красота как быть модным
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    Как применить рваные колготки? Блогерша нашла неожиданное решение (видео)