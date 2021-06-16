Как правильно выбрать лифчик. Блогерша показала эффективный способ (видео)

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе бюстгальтера, — лямки изделия

Бывшая работница магазина нижнего белья перечислила главные ошибки женщин при покупке бюстгальтера. На ролик, опубликованный на ее странице в TikTok, обратили внимание в Daily Star.

Блогерша Мэддисон Энн (Madison Anne) сняла видео, в котором продемонстрировала разницу между неподходящим и правильным размерами белья. Согласно информации из поста, первое, на что стоит обратить внимание при выборе бюстгальтера, — лямки изделия. Если они причиняют боль и оставляют следы на коже, значит белье слишком маленькое.

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Кроме того, по словам эксперта, пояс подобранного по размеру бюстгальтера плотно прилегает к телу, при этом между ним и спиной свободно помещается два пальца. Вдобавок Энн показала, что грудь должна полностью помещаться в чашки бюстгальтера. В конце видео блогерша заявила, что соединительная планка топа также должна плотно примыкать к грудной клетке.

Публикация специалистки стала вирусной и набрала почти 70 тысяч просмотров. Зрители поблагодарили ее в комментариях под постом. «У меня никогда не было бюстгальтера, который сидел бы так идеально. Обязательно куплю новый», «Я в шоке», «Ты просто лучшая, спасибо тебе!», «Моя жизнь никогда не будет прежней», — высказывались пользователи сети.

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