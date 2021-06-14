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    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)

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    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)

    Блогерша ламает стереотипы о красоте и моде

    Не важно, что вам говорят цифры на ярлычках ваших штанов и футболок — в любой одежде и при любых размерах можно выглядеть стильно. Это на своем примере доказывает блогерша плюс-сайз Кэти Стурино.

    Кэти занимается тем, что примеряет на себя образы самых разных знаменитостей от теннисистки Серены Уильямс до принцессы Дианы. Девушка считает, что у стиля нет размера, а значит красиво выглядеть может каждая!

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    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)
    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)

    Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

    В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

    Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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    Теги: мода и красота как быть модным шутки курьез
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    У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)