У стиля нет размеров. Модель плюс-сайз оригинально копирует наряды звезд (фото)

Блогерша ламает стереотипы о красоте и моде

Не важно, что вам говорят цифры на ярлычках ваших штанов и футболок — в любой одежде и при любых размерах можно выглядеть стильно. Это на своем примере доказывает блогерша плюс-сайз Кэти Стурино.

Кэти занимается тем, что примеряет на себя образы самых разных знаменитостей от теннисистки Серены Уильямс до принцессы Дианы. Девушка считает, что у стиля нет размера, а значит красиво выглядеть может каждая!

Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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