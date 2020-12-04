Как приготовить идеальные вареные яйца. Знаменитый повар раскрыл секрет

Яйца должны вариться ровно 12 минут

Знаменитый американский повар и звезда кулинарного шоу Iron Chef Джеффри Закарян раскрыл секрет приготовления идеальных вареных яиц. Об этом пишет сайт Yahoo Life.

По словам Закаряна, воду для варки необходимо довести до кипения, а затем снять с огня. Только после этого яйца следует аккуратно погрузить в кастрюлю при помощи большой ложки. Когда все готово, кастрюлю следует поставить на огонь.

Яйца должны вариться ровно 12 минут. Затем их нужно переложить в холодную воду. Повар утверждает, что с яиц, приготовленных по его методу, проще снимать скорлупу, а на их желтках отсутствуют «отвратительные зеленые кольца».

Закарян рекомендует подавать вареные яйца на тостах с тапенадой — густым соусом из анчоусов, петрушки, каперсов, оливок и рубленого чеснока.

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