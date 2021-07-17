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    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)

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    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)

    Простой способ сделать оригинальный элемент на простых черных джинсах

    Любой модный бренд заливает нам в уши тонны чуши об индивидуальности, а по факту превращает всех в одинаковых клонов. Дизайнерской одеждой это назвать язык не поворачивается. Выход, между тем, очень простой – надо научиться немножко шить и лично украшать одежду. Или довериться мастерицам из этой подборки, которые просто богини в своем ремесле!

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    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)
    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)

    «Простой способ сделать оригинальный элемент на простых черных джинсах», «Мама украсила джинсовую куртку дочери. Тут виден художественный талант!», «Работа заняла две недели и теперь это ее любимая футболка», «Персонаж Тоторо из самого любимого аниме», «Первая попытка вышивки на ткани без канвы. Что скажете?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: мода и красота как быть модным шутки курьез
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    Когда крутая вышивка творит чудеса с обычной одеждой (фото)