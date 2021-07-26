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    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)

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    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)

    Трансформация с помощью косметики

    Чтобы девушке изменить что-то в себе, достаточно просто научиться управляться с кисточками, косметичкой и ее содержимым. Ну или просто пойти к профессионалу, который накрасил уже не одно лицо в своей карьере.

    У визажиста можно превратиться в совершенно другого человека, а можно и просто улучшить свои данные. Все это умеет Мария Калашникова, которая знает, как работать с клиентками самых разных возрастов и типажей. И в любом случае ее макияж получается лучше некуда!

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    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)
    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: мода и красота как быть модным шутки курьез
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    Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)