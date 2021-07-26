Визажистка превращает макияж своих клиенток в настоящее произведение искусства (фото)

Трансформация с помощью косметики

Чтобы девушке изменить что-то в себе, достаточно просто научиться управляться с кисточками, косметичкой и ее содержимым. Ну или просто пойти к профессионалу, который накрасил уже не одно лицо в своей карьере.

У визажиста можно превратиться в совершенно другого человека, а можно и просто улучшить свои данные. Все это умеет Мария Калашникова, которая знает, как работать с клиентками самых разных возрастов и типажей. И в любом случае ее макияж получается лучше некуда!

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.