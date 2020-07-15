«Как ты туда забрался?»: самые необычные места, в которые втиснулись кошки



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Представляем подборку фотографий, на которых запечатлены весьма необычные емкости для котов

Кошки часто игнорируют места, оборудованные в доме специально для них. Вместо этого питомцы забираются, например, в чемоданы и коробки. А после этого внимательно смотрят на реакцию своих хозяев.

Представляем подборку фотографий пользователей соцсетей, на которых запечатлены весьма необычные, но, по-видимому, достаточно удобные емкости для этих грациозных созданий.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.