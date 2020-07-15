Как видят коты, комары и другие животные по сравнению с людьми (фото)
Ученые измерили количество пар черных и белых линий, которые могут различить разные виды в пределах поля зрения
Люди видят в 7 раз лучше, чем коты, в десятки раз более четко, чем крысы или золотые рыбки и в сотни раз точнее, чем комары. На это указывает исследование, опубликованное в журнале Trends in Ecology & Evolution. доступ к которому имеет Daily Mail.
В нем исследователи оценили резкость зрения сотен видов существ на основе анатомии глаз животных. По сравнению с людьми, большинство видов видят мир с гораздо меньшим количеством деталей.
Ученые измерили количество пар черных и белых линий, которые могут различить разные виды в пределах поля зрения, пока они не становятся размытыми.
Для сравнения, человеческий глаз может различить 60 пар линий в этом поле зрения, тогда как глаз дикой птицы - 140.
Человек, который видит 10 пар линий, считается слепой, тогда как некоторые насекомые видят только 1 такую пару.