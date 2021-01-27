Как выглядит особняк Софии Ротару под Киевом. В сети появилось видео

Звезда приобрела дом 15 лет назад

Народная артистка Украины Певица София Ротару на период пандемии коронавируса скрылась от публики в своем особняке под Киевом. Фотографии элитного дома появились в сети, их опубликовала «Страна».

Коттедж артистки расположен вблизи поселков Пятихатка и Козин, в сосновой роще вдали от оживленной трассы. На участке высажены огромные хвойные деревья — сосны и голубые ели, а также туи и другие вечнозеленые декоративные растения. Часть из них на зиму укутали в защитную пленку.

Согласно выписке, которую журналисты получили в реестре недвижимости, дом общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров Ротару приобрела 15 лет назад. С тех пор он был частично перестроен. Рядом возведены другие элитные поместья.

На улице, где расположен особняк певицы, работает охрана. Сотрудники службы безопасности одного из соседей звезды заприметили корреспондентов и тут же выехали к ним на трех автомобилях, один из которых был оборудован «глушилкой» сигнала сотовой связи

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