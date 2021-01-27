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    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

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    Певица Слава Каминская - Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Певица Слава Каминская

    Кто сказал, что пластическая хирургия это плохо?

    Украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала, как выглядела до пластики.

    Таким образом знаменитость решила вспомнить свою юность. Соответствующий кадр она опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

    Так, Каминская позировала на камеру полностью без макияжа. На снимке певица еще совсем юная, это был период, когда она еще не делала пластические операции.

    Звезда собрала волосы в хвост, а ее образ дополняли большие круглые серьги.

    «Кто сказал, что пластическая хирургия это плохо?» – написала Каминская.

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    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

    Напомним, Слава Каминская – это украинская певица, участница женской поп-группы «НеАнгелы», дизайнер и инста-блогер. 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

    16 июля 2014 года знаменитость вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Слава Каминская
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