Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару

Что нужно знать о парне знаменитой красотки

Летом 19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко, которая живет в США, рассталась с французом по имени Марко Дюменил, а уже осенью девушка рассекретила нового бойфренда: им оказался IT-предприниматель Денис Жаданов. В 2018 году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».

Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь не стесняется публиковать фото на личной страничке.

София Евдокименко и Денис Жаданов

Тем временем София Ротару продемонстрировала характер старой закалки и предупредила внучку, что не спешит отпускать ее замуж. Легендарная певица считает, что Соня сначала должна закончить учебу и получить хорошее образование, а потом уже думать о женитьбе.

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До 20 лет Денис Жаданов учился в Украине, а позже — поступил в Астонский университет в Великобритании. Он также изучал бизнес и менеджмент в Стэндфордском университете в США.

Перед парнем встал серьезный выбор: остаться в Лондоне и работать в большой корпорации или вернуться на родину и вместе строить новый бизнес. Тогда его брат и партнеры создали компанию по разработке мобильных приложений Readdle.

Сейчас Денис Жаданов занимает должность вице-президента по маркетингу и вместе с командой строит успешную украинскую компанию, продукты которой известны по всему миру. У них десятки миллионов загрузок приложений, сотни корпоративных клиентов, офисы в Украине, Европе и США.

«Мне всегда нравилось предпринимательство, поэтому выбор был очень очевиден. С тех пор Readdle очень выросла как компания, достигла размеров в 150 человек штата, наши приложения были установлены более 100 млн раз, и стала одним из самых известных разработчиков в этой индустрии», — сказал как-то Денис.

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