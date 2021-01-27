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    Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару

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    19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко вместе с предпринимателем Денисом Жадановым - Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару
    19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко вместе с предпринимателем Денисом Жадановым

    Что нужно знать о парне знаменитой красотки

    Летом 19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко, которая живет в США, рассталась с французом по имени Марко Дюменил, а уже осенью девушка рассекретила нового бойфренда: им оказался IT-предприниматель Денис Жаданов. В 2018 году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».

    Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь не стесняется публиковать фото на личной страничке.

    София Евдокименко и Денис Жаданов
    София Евдокименко и Денис Жаданов

    Тем временем София Ротару продемонстрировала характер старой закалки и предупредила внучку, что не спешит отпускать ее замуж. Легендарная певица считает, что Соня сначала должна закончить учебу и получить хорошее образование, а потом уже думать о женитьбе.

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    До 20 лет Денис Жаданов учился в Украине, а позже — поступил в Астонский университет в Великобритании. Он также изучал бизнес и менеджмент в Стэндфордском университете в США.

    Перед парнем встал серьезный выбор: остаться в Лондоне и работать в большой корпорации или вернуться на родину и вместе строить новый бизнес. Тогда его брат и партнеры создали компанию по разработке мобильных приложений Readdle.

    Сейчас Денис Жаданов занимает должность вице-президента по маркетингу и вместе с командой строит успешную украинскую компанию, продукты которой известны по всему миру. У них десятки миллионов загрузок приложений, сотни корпоративных клиентов, офисы в Украине, Европе и США.

    «Мне всегда нравилось предпринимательство, поэтому выбор был очень очевиден. С тех пор Readdle очень выросла как компания, достигла размеров в 150 человек штата, наши приложения были установлены более 100 млн раз, и стала одним из самых известных разработчиков в этой индустрии», — сказал как-то Денис.

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    Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару
    Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару
    Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару
    Кто такой Денис Жаданов? Досье на жениха внучки Софии Ротару

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица бизнес шоу-бизнес семья София Ротару
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