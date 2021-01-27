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    Курьез

    Как узнать, что кошка захватила ваш дом: 12 признаков

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    Как узнать, что кошка захватила ваш дом: 12 признаков

    Неважно, сколько у вас компьютеров – вы не сможете использовать ни один

    Как известно, котики не просто живут в доме – они ведут себя как полноправные хозяева жилища. Вы сами не заметите, как пушистик полностью захватит ваш дом.

    Ящики больше не для одежды – они для котика

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    Каждое окно теперь телевизор

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    А каждая дверь – наблюдательный пункт

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    Принять душ в одиночестве – непозволительная роскошь

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    Даже если вы успеете спрятаться, то вас все равно найдут

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    Любой укромный уголок превращается в кошачий замок

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    Под диваном вы найдете огромное количество кошкиных сокровищ

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    Туалетная бумага будет все реже встречаться в рулонах

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    Любая раковина или таз – это прекрасная кошачья кровать

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    Вся еда принадлежит котику (даже если он ее не ест)

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    Неважно, сколько у вас компьютеров – вы не сможете использовать ни один

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    И, конечно, ваш любимец всегда рядом, даже если вы только проснулись

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    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

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    Теги: шутки кот курьез дом
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