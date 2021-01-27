Как узнать, что кошка захватила ваш дом: 12 признаков

Неважно, сколько у вас компьютеров – вы не сможете использовать ни один

Как известно, котики не просто живут в доме – они ведут себя как полноправные хозяева жилища. Вы сами не заметите, как пушистик полностью захватит ваш дом.

Ящики больше не для одежды – они для котика

Каждое окно теперь телевизор

А каждая дверь – наблюдательный пункт

Принять душ в одиночестве – непозволительная роскошь

Даже если вы успеете спрятаться, то вас все равно найдут

Любой укромный уголок превращается в кошачий замок

Под диваном вы найдете огромное количество кошкиных сокровищ

Туалетная бумага будет все реже встречаться в рулонах

Любая раковина или таз – это прекрасная кошачья кровать

Вся еда принадлежит котику (даже если он ее не ест)

Неважно, сколько у вас компьютеров – вы не сможете использовать ни один

И, конечно, ваш любимец всегда рядом, даже если вы только проснулись

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.