Кардашьян рассказала, как эффективно соблюдать диету: пять здоровых привычек



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41-летняя телезвезда Кортни Кардашьян находится в прекрасной форме благодаря диете и спорту

Звезда понимает, что вести здоровый образ жизни очень тяжело

41-летняя телезвезда Кортни Кардашьян следит за питанием ради здоровья, а стройное тело — приятный бонус. Кроме того, инстадива активно занимается спортом, и правильная диета позволяет ей набираться сил для тренировок.

Звезда понимает, что вести здоровый образ жизни очень тяжело. Однако у нее есть пять советов, которые помогли ей придти к этому. Кортни решила поделиться ими в своем блоге Poosh, который создала специально для того, чтобы женщины помогали друг другу в различных вопросах здоровья и красоты.

Определиться с ожиданиями

«Продумайте свои цели. Определитесь, чего вы хотите для вашего здоровья», - говорит Кардашьян. Звезда считает, что после этого проще соблюдать системность диеты.

Дать себе время

Большие свершения начинаются с маленьких шажков. «Сформируйте небольшие привычки. Так вы добьетесь последовательности», - советует Кортни.

Не пропускать завтрак

Первый прием пищи — самый важный. Инстадива считает, что успех целого дня и диеты в целом заключается в завтраке. «Начните день с полноценного питания», - делится опытом звезда.

Составляйте список

Прежде чем идти в магазин, лучше сразу определиться, какие продукты необходимо купить. Этот прием морально настроит на правильное питание и убережет от спонтанных покупок. «Избегайте обработанных продуктов», - уточняет Кортни.

Не будьте слишком строгими к себе

Кардашьян советует готовить самостоятельно, так можно разнообразить рацион и не сомневаться в составе блюд. «Позвольте себе расширить гастрономические рамки. Когда мы слишком ограничены в выборе продуктов, это не только становится триггером для срыва, но и вызвает дефицит питательных веществ», - пишет Кортни для Poosh.

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