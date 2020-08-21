Кардашьян рассказала, как эффективно соблюдать диету: пять здоровых привычек
41-летняя телезвезда Кортни Кардашьян находится в прекрасной форме благодаря диете и спорту
Звезда понимает, что вести здоровый образ жизни очень тяжело
41-летняя телезвезда Кортни Кардашьян следит за питанием ради здоровья, а стройное тело — приятный бонус. Кроме того, инстадива активно занимается спортом, и правильная диета позволяет ей набираться сил для тренировок.
Звезда понимает, что вести здоровый образ жизни очень тяжело. Однако у нее есть пять советов, которые помогли ей придти к этому. Кортни решила поделиться ими в своем блоге Poosh, который создала специально для того, чтобы женщины помогали друг другу в различных вопросах здоровья и красоты.
Определиться с ожиданиями
«Продумайте свои цели. Определитесь, чего вы хотите для вашего здоровья», - говорит Кардашьян. Звезда считает, что после этого проще соблюдать системность диеты.
Дать себе время
Большие свершения начинаются с маленьких шажков. «Сформируйте небольшие привычки. Так вы добьетесь последовательности», - советует Кортни.
Не пропускать завтрак
Первый прием пищи — самый важный. Инстадива считает, что успех целого дня и диеты в целом заключается в завтраке. «Начните день с полноценного питания», - делится опытом звезда.
Составляйте список
Прежде чем идти в магазин, лучше сразу определиться, какие продукты необходимо купить. Этот прием морально настроит на правильное питание и убережет от спонтанных покупок. «Избегайте обработанных продуктов», - уточняет Кортни.
Не будьте слишком строгими к себе
Кардашьян советует готовить самостоятельно, так можно разнообразить рацион и не сомневаться в составе блюд. «Позвольте себе расширить гастрономические рамки. Когда мы слишком ограничены в выборе продуктов, это не только становится триггером для срыва, но и вызвает дефицит питательных веществ», - пишет Кортни для Poosh.
Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.
23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.
Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве