Карли Клосс ушла из Victoria's Secret из-за другого видения женской красоты



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Карли Клосс

Американская модель призналась, что для нее женственность имеет огромное значение

Знаменитость хочет, чтобы каждая женщина чувствовала себя сексуальной, независимо от формы.

Карли Клосс ушла из рядов «ангелов» Victoria’s Secret в феврале 2015 года. Тогда официальной причиной ухода стала якобы ее учеба в университете. На самом деле звезда не хотела продолжать сотрудничество с бельевым брендом из-за идеологических причин и феминистского настроя.

«Я решила прекратить работу с Victoria’s Secret из-за расхождения мнений. Я по-настоящему не чувствовала себя комфортно, что образ, который я продвигала, действительно отражает меня. Поворотным моментом стало то, что я прониклась идеями феминизма и захотела самостоятельно принимать решения и транслировать миру те образы, которые не противоречат мне», — призналась модель.

Недавно Карли Клосс пригласила близких друзей на вторую свадьбу с Джошуа Кушнером.

Среди гостей ее вечеринки оказалась Даша Жукова, Кэти Перри, Дерек Блаксберг и многие другие. Кстати ради мужа модель приняла иудаизм.

Джерело: graziamagazine.ru