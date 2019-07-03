Кайя Гербер в платье с перьями стала звездой кутюрного показа Givenchy



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Кайя Гербер instagram.com/kaiagerber

Дочь Синди Кроуфорд предстала перед зрителями в сказочном наряде

В Париже сейчас проходит Неделя высокой моды — традиционно во Францию слетелись мировые звезды и представители модной индустрии. Вчера насыщенную программу завершил показ Givenchy, звездой которого стала Кайя Гербер.

Коллекция, созданная Клэр Уэйт Келлер, называется Noblesse Radicale. Кутюрные наряды дизайнер дополнила перьями, брутальными ремнями и необычными фактурами.

Кайя Гербер вышла на подиум в черном пышном платье в пол, украшенном перьями мятным оттенков — от молочного до темно-бирюзового. Макияж и прическа модели были достаточно сдержанными — Кайе сделали низкий пучок и нанесли едва заметный макияж.

Джерело: graziamagazine.ru