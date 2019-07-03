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    Шоу-биз

    Кайя Гербер в платье с перьями стала звездой кутюрного показа Givenchy

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    Кайя Гербер - Кайя Гербер в платье с перьями стала звездой кутюрного показа Givenchy
    Кайя Гербер
    instagram.com/kaiagerber

    Дочь Синди Кроуфорд предстала перед зрителями в сказочном наряде

    В Париже сейчас проходит Неделя высокой моды — традиционно во Францию слетелись мировые звезды и представители модной индустрии. Вчера насыщенную программу завершил показ Givenchy, звездой которого стала Кайя Гербер.

    Коллекция, созданная Клэр Уэйт Келлер, называется Noblesse Radicale. Кутюрные наряды дизайнер дополнила перьями, брутальными ремнями и необычными фактурами.

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    Кайя Гербер в платье с перьями стала звездой кутюрного показа Givenchy
    Кайя Гербер в платье с перьями стала звездой кутюрного показа Givenchy
    instagram.com/kaiagerber

    Кайя Гербер вышла на подиум в черном пышном платье в пол, украшенном перьями мятным оттенков — от молочного до темно-бирюзового. Макияж и прическа модели были достаточно сдержанными — Кайе сделали низкий пучок и нанесли едва заметный макияж.

    Джерело: graziamagazine.ru

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