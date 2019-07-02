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    Шоу-биз

    Даша Астафьева запустила серию короткометражек «Киевские истории»

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    Даша Астафьева - Даша Астафьева запустила серию короткометражек «Киевские истории»
    Даша Астафьева

    Первая фильм посвящен перепичке

    Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева объявила о том, что запускает серию концептуальных короткометражек.  По словам Астафьевой, фильмы сняты «в сакральных киевских местах». Сегодня была опубликована первая корометражка.  

    В ролике Даша декламирует текст композиции «Сойти с ума» российской группы Reflex, стоя в очереди. В финале выясняется, что очередь – за киевской перепичкой. 

    Пользователи Youtube и фолловеры артистки в Instagram уже успели оценить творческий эксперимент Астафьевой.

    «Проект просто феноменальный! Ждем следующих серий c нетерпением!», «Даша!  Ну я же на диете опять!Хочу перепичку!», «Текс песни группы Reflex. Но, Даша в твоём исполнении это гениально. Ты крутая!», - так комментируют видео пользователи сети.
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