Даша Астафьева запустила серию короткометражек «Киевские истории»
Даша Астафьева
Первая фильм посвящен перепичке
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева объявила о том, что запускает серию концептуальных короткометражек. По словам Астафьевой, фильмы сняты «в сакральных киевских местах». Сегодня была опубликована первая корометражка.
В ролике Даша декламирует текст композиции «Сойти с ума» российской группы Reflex, стоя в очереди. В финале выясняется, что очередь – за киевской перепичкой.
Пользователи Youtube и фолловеры артистки в Instagram уже успели оценить творческий эксперимент Астафьевой.