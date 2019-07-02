Даша Астафьева запустила серию короткометражек «Киевские истории»



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Даша Астафьева

Первая фильм посвящен перепичке

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева объявила о том, что запускает серию концептуальных короткометражек. По словам Астафьевой, фильмы сняты «в сакральных киевских местах». Сегодня была опубликована первая корометражка.

В ролике Даша декламирует текст композиции «Сойти с ума» российской группы Reflex, стоя в очереди. В финале выясняется, что очередь – за киевской перепичкой.

Пользователи Youtube и фолловеры артистки в Instagram уже успели оценить творческий эксперимент Астафьевой.