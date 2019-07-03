На безымянном пальце Ирины Шейк появилось драгоценное кольцо



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Ирина Шейк с дочкой Legion Media

33-летняя Ирина Шейк заинтриговала поклонников новым украшением на безымянном пальце

После расставания с 44-летним Брэдли Купером модель вернулась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Сейчас там с ней находятся ее мама Ольга и дочь Лея. Вместе с ними Ирину поймали на прогулке по городу. Для повседневного выхода она выбрала образ в стиле гранж: белый топ, классический черный пиджак в полоску, рваные светлые джинсы и свои любимые ботинки Dr. Martens. Финальным штрихом стала сумка Hermès Birkin из черной крокодиловой кожи.

Но внимание привлекла не столько одежда звезды, сколько ее украшения. Безымянный палец левой руки Ирины украсило изящное кольцо. Знаменитости любят подразнить поклонников, надев драгоценность на место, где обычно красуется обручальное кольцо.

Впрочем, по словам источников, Шейк и Купер уже готовы заводить романы с новыми людьми. Свою историю любви они завершили, оставшись друзьями ради Леи. Однако пока что не так все гладко: актер пытается добиться единоличное опеки.

Джерело: graziamagazine.ru