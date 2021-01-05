Картины с котиками, которые стоят целое состояние

Эти картины известных художников понравятся всем

Современные ценители искусства платят на аукционных торгах десятки, а то и сотни миллионов долларов за кубических женщин Пикассо, за супрематические композиции Малевича, за абстрактную живопись Кандинского. Однако есть в искусстве живописи полотна, за которые коллекционеры готовы выложить также немалую сумму. Это картины с изображением милых котов, ставших любимцами многих людей.

Художники с давних времен часто обращались к образам кошек, котов и котят, изображая их на своих полотнах. Какими только мы не привыкли их видеть на картинах: независимыми и грациозными, мягкими и ласковыми, самовлюбленными и коварными, милыми и дикими, потрясающе реалистичными и похожими на людей. И так как коты из доисторических времен всегда жили рядом с людьми, мало кто из художников обошел их своим вниманием.

6-е место: Ян Фейт (1611-1661). «Натюрморт с зайцем, дичью и котом» – $221 000

«Натюрморт с зайцем, дичью и котом». (1644). Холст, масло. 60.3х87.7см Автор: Ян Фейт

Нидерландский художник и гравер Ян Фейт (Jan Fyt) жил в 17 столетии и писал натюрморты, так называемые - охотничьи, с изображением животных и птиц. Его картины реалистичны и детализированы, очень красочны и гармоничны, а сюжеты взяты из охотничьей жизни. На своих полотнах художник в основном изображал дичь, гончих и борзых псов. Не обошел своим вниманием живописец и котов.

На холсте «Натюрморт c зайцем, дичью и котом» изображена добыча охотника и кот-воришка, тянущий лапу за убитой птичкой. Это полотно было продано за 221 тысячу долларов США на аукционе Сотбис.

5-е место. Генриетта Роннер-Книп (1821-1909). «Играющие котята» – $429 000

«Играющие котята». (1898). Холст, масло. 91 х 73 см. Автор: Генриетта Роннер-Книп

Голландская художница-анималист Генриетта Роннер-Книп (Henriette Ronner-Knip) начала рисовать в 5 лет, а уже к 6 годам стала прилежной ученицей своего отца. И совсем скоро ей пришлось стать его незаменимой помощницей, так как отец стал очень быстро слепнуть и не мог прописывать мелкие детали. А с 16 лет она уже заботилась о хлебе насущном для их большой семьи самостоятельно.

Вначале творческой карьеры Генриетта писала в основном пейзажи и натюрморты. Но затем на ее полотнах стали появляться и животные. Предпочтение она отдавала собакам, а когда в доме художницы появилась кошка, она с упоением стала рисовать ее и милых пушистиков. И эти картины приносили весьма хороший доход. У Генриетты появились солидные заказчики среди монарших семей Португалии и Бельгии.

Ее картина с мамой-кошкой и резвящимися котятами была продана на арт-торгах в 2006 году за 429 тысяч долларов неизвестному покупателю.

Любопытный котенок. (1893). Дерево, масло. 11 х 10 см. Автор: Генриетта Роннер-Книп

К слову, миниатюрная картина на дереве размерами 11 х 10 сантиметров «Любопытный котенок», написанная в 1893 году, с аукционных торгов в 2009 году ушла за 29 тысяч долларов.

4-е место. Лю Е (1964 г.рожд.). «Мяу» – $601 000

«Мяу». Автор: Лю Е.

Представители современного китайского искусства несомненно на сегодняшний день занимают значимое место в мировой культуре. Так, художник Лю Е из Пекина рисует анимационные картины с немного странными сюжетами. Некоторые из его работ напоминают иллюстрации к детским книгам, а иные выполнены в стиле абстракционизма. Все творчество художника сосредоточено на эмоциях самого мастера, на внутреннем мировосприятии окружающего мира.

Одним из самых дорогих его творений стала картина – «Мяу», изображающая девочку с котенком. Сюжет этой работы весьма странный, однако это не помешало продать ее на арт-торгах за 601 тысячу долларов.

3-е место. Энди Уорхол (1928-1987). «Коты и собаки (Бродвей)» – $701 000

«Коты и собаки (Бродвей)». Автор: Энди Уорхол

Энди Уорхол- известный американский художник и основоположник коммерческого поп-арта, заметная фигура в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. В свое время на протяжении многих лет Энди был центром художественной нью-йоркской тусовки, несмотря на то, что по жизни он был весьма закрытым человеком.

Но у художника была страсть к кошкам, которых обожал безмерно. Говорили, что Уорхол систематически заводил сиамских котов, которых в его доме было полно, при этом всех он без разбору называл - Сэмами. Уорохол частенько делал зарисовки своих любимцев в статических позах, так как подвижные объекты давались ему с трудом. Позже эти зарисовки стали иллюстрациями знаменитого альбома «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошка», изданного в 1954 году.

Но самым дорогим творением Уорхола на кошачью тему стала картина «Cats and Dogs (Broadway)», которая ушла с аукциона Сотбис за 701 тысячу долларов США.

2-е место. Карл Кахлер (Karla Kahler) (1855—1906). «Любовники моей жены» – $826 000





«Любовники моей жены». (1891—1893). Автор: Карл Кахлер

Огромное полотно с изображенными на нем 42-мя кошками принадлежит кисти австрийского художника Карла Кахлера (Carl Kahler). В 1891 году одна состоятельная дама большая любительница кошек Кейт Бердсолл Джонсон захотела увековечить своих любимцев на огромном холсте. В ее особняке в Калифорнии обитало более 300 котов, но лишь сорок два из них были удостоены чести остаться в истории. Художник потратил 3 года на написание этого полотна.

В 2015 году картина весом в 100 килограмм и весьма внушительными размерами: 2,6 метра в длину и высоту в 1,8 метра была продана за 826 тысяч долларов покупателю, пожелавшему остаться неизвестным.

Изначальная цена лота составляла 500 тысяч долларов. Интересно то, что из-за большого веса это полотно устроители аукциона не смогли прикрепить на стену. Им пришлось соорудить специальную конструкцию для этого экспоната.

1-е место. Пабло Пикассо (1881-1973). «Дора Маар с кошкой» – $95 200 000

«Дора Маар с кошкой». (1941). Автор: Пабло Пикассо

Несомненным лидером в этом топе является работа гениального Пикассо - «Дора Маар с кошкой», созданная в 1941 году и посвященная французской художнице и своей любовнице. Это один из самых необычных портретов возлюбленной и музы Пабло Пикассо - Доры Маар. Произведение выполнено в стиле абстракционизма и несет в себе внутреннее переживание художника по поводу предстоящего разрыва с любимой женщиной после 9 лет отношений.

Взаимоотношения двух творческих личностей были полны неуемной страсти и противоречий, и видимо поэтому Пабло изобразил Дору в виде сплошных углов и ломаных линий и к тому же весьма непривлекательной. А на спинке кресла, на котором восседает Дора, видим милую маленькую черную кошечку, а вернее ее силуэт. К слову, муза художника кошек не любила, но Пикассо изобразил кошку, как символ бурных отношений между ними.

Это полотно вошло в десятку самых дорогих картин мира, так как продано было за невероятную сумму в 95,2 миллиона долларов США в 2006 году.