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    Курьез

    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)

    • Розсилка
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)

    Сходство некоторых просто невероятное

    Пользовательница Twitter под ником Lady K представила, как выглядел бы фильм «Властелин колец», если бы у каждого актера внезапно выросли пушистые уши и хвосты и они были бы больше заинтересованы в игре с мячиком, чем в доставке кольца в Мордор.

    Однажды Lady K подумала, что афганская борзая похожа на Сарумана, и тут понеслось. Теперь у 18 персонажей фильма есть собственные пушистые копии. Сходство некоторых просто невероятное. Нам уже представляется новая экранизация с песиками. А вам?

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    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)
    Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: фотография кино курьез животные
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