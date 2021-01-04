Эти харизматичные песики могли бы сыграть во «Властелине колец» (фото)

Сходство некоторых просто невероятное

Пользовательница Twitter под ником Lady K представила, как выглядел бы фильм «Властелин колец», если бы у каждого актера внезапно выросли пушистые уши и хвосты и они были бы больше заинтересованы в игре с мячиком, чем в доставке кольца в Мордор.

Однажды Lady K подумала, что афганская борзая похожа на Сарумана, и тут понеслось. Теперь у 18 персонажей фильма есть собственные пушистые копии. Сходство некоторых просто невероятное. Нам уже представляется новая экранизация с песиками. А вам?

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!