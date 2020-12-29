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    Шоу-биз

    Умерла знаменитая киви-альбинос

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    Умерла знаменитая киви-альбинос

    Птице было девять лет

    В новозеландском национальном центре дикой природы «Пукаха» умерла знаменитая киви-альбинос по кличке Манукура. Об этом сообщили в Instagram центра.

    В заповеднике рассказали, что в начале декабря сотрудники заметили, что птица быстро теряет вес и не ест. Тогда ее доставили в ветеринарную клинику, где она перенесла две операции по удалению бесплодного яйца и яичника.

    «Операции прошли хорошо, но их оказалось недостаточно, чтобы спасти больную киви. Ее здоровье продолжало ухудшаться в течение нескольких недель после операции», — рассказали в центре дикой природы.

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    Манукура скончалась 27 декабря, с ней были сотрудники заповедника и ветеринары.

    «Ее будет очень не хватать», — написано в прощальном посте в Instagram центра.

    Манукура была первым белым киви, родившимся в неволе, пишет местное издание nzherald.co.nz. Также она была первой из трех белых киви, которые родились в «Пукахе» в 2011—2012 годах. Хотя они и могут существовать в дикой природе, белый киви считается настолько редким, что увидеть его в естественной среде обитания крайне маловероятно.

    По образу Манукуры выпускали игрушки, памятные вещи и детские книги. А после того, как у нее появилась собственная страница на Facebook, ее популярность в интернете стала быстро расти.

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    Писательница Джой Каули написала книгу об этом киви. Она рассказала, что ей нравилось проводить параллель между особенностью Манукуры и уникальностью каждого ребенка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

    «Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.

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    Теги: в мире животных животные
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