Птице было девять лет

В новозеландском национальном центре дикой природы «Пукаха» умерла знаменитая киви-альбинос по кличке Манукура. Об этом сообщили в Instagram центра.

В заповеднике рассказали, что в начале декабря сотрудники заметили, что птица быстро теряет вес и не ест. Тогда ее доставили в ветеринарную клинику, где она перенесла две операции по удалению бесплодного яйца и яичника.

«Операции прошли хорошо, но их оказалось недостаточно, чтобы спасти больную киви. Ее здоровье продолжало ухудшаться в течение нескольких недель после операции», — рассказали в центре дикой природы.

Манукура скончалась 27 декабря, с ней были сотрудники заповедника и ветеринары.

«Ее будет очень не хватать», — написано в прощальном посте в Instagram центра.

Манукура была первым белым киви, родившимся в неволе, пишет местное издание nzherald.co.nz. Также она была первой из трех белых киви, которые родились в «Пукахе» в 2011—2012 годах. Хотя они и могут существовать в дикой природе, белый киви считается настолько редким, что увидеть его в естественной среде обитания крайне маловероятно.

По образу Манукуры выпускали игрушки, памятные вещи и детские книги. А после того, как у нее появилась собственная страница на Facebook, ее популярность в интернете стала быстро расти.

Писательница Джой Каули написала книгу об этом киви. Она рассказала, что ей нравилось проводить параллель между особенностью Манукуры и уникальностью каждого ребенка.

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