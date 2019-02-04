Кайли Дженнер подогрела слухи о втором ребенке
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Розсилка
В минувшие выходные Кайли Дженнер отметила первый день рождения своей дочери Сторми
21-летняя звезда, родившая от Трэвиса Скотта, не раз заявляла, что обожает быть мамой. А на днях Кайли намекнула, что на одном ребенке она останавливаться не собирается. В Instagram младшая сестра Ким Кардашьян поделилась снимком со своим возлюбленным, а под кадром написала: «Малыш #2?»
Поклонники тут же принялись обсуждать в комментариях, не беременная ли Кайли? Однако некоторые вспомнили, что ранее звезда опровергла слухи о своей беременности. Значит пока пара лишь думает о планах на будущее, и надеемся, что тянуть с пополнением они не будут.
К слову, фанаты Кайли и Трэвиса также с нетерпением ждут, когда же рэпер сделает матери своего ребенка предложение руки и сердца. Многие думали, что это произойдет в минувшее воскресение во время Super Bolw, но этого так и не случилось. Что ж, будем ждать дальше!
Джерело: graziamagazine.ru