Участница проекта «Супермодель по-украински» победила анорексию и вернулась на подиум



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Маша Гребенюк

Победительница третьего сезона модельного реалити блистала на Ukrainian Fashion Week F/W19-20.

Два с половиной года назад киевлянка Маша Гребенюк стала победительницей проекта «Супермодель по-украински». Модельная карьера девушки мигом пошла в гору – показы, фотосесии, контракты. На своих первых Украинских неделях моды Маша делала по 15-16 показов! Но желание соответствовать собственным идеалам привело девушку к анорексии.

Полтора года физической и психологической реабилитации – и Маша Гребенюк вернулась в мир моделинга. Но уже с другим отношением к собственному телу и карьере.

«Моделинг – мое вдохновение, поэтому для меня было очень важно снова оказаться на подиуме, – рассказала Маша Гребенюк Новому каналу. – Я не могла не вернуться в мир моды после всего, через что прошла. Люблю дефилировать, люблю себя на подиуме, люблю дизайнеров и бекстейдж перед показами».

На Ukrainian Fashion Week F/W19-20, которая проходит сейчас в Киеве, Маша сделала три показа. Для брендов A.M.G., Gasanova, Golets.

«Я сознательно не перегружала себя показами, – говорит Маша. – Работала у тех дизайнеров, показы которых приходились на выходные. А с понедельника снова пошла в университет, на пары. Возвращаться в мир моды было очень волнительно. На кастингах меня узнавали дизайнеры, кастинг-менеджеры. Я снова погрузилась в эту атмосферу, и я счастлива»

Но на 100% возвращаться в модельный бизнес Маша не планирует.

«Сейчас я будто нахожусь меж двух огней – с одной стороны, очень сильно люблю моделинг, чувствую себя собой, когда работаю. Но, с другой, мне очень интересна медийная сфера. Я учусь на телеведущую, и это безумно интересно. Не хочу бросать моделинг, но не хочу и бросаться в него с головой. Раньше на энтузиазме я упахивалась до невозможности. Конечно, круто, когда у тебя по 16 показов на Неделе моды. Но это очень большой стресс, и моя нервная система оказалась к нему не готова. А вот делать по 2-3 показа, как в этом году, – замечательно».