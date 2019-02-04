Крис Пратт рассказал о деталях свадьбы с Кэтрин Шварценеггер



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Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке всего неделю назад, но актер уже успел настроить планов на будущее

Недавно в интервью он поделился с журналистами, какой видит свою будущую жизнь с дочкой Арнольда Шварценеггера. А вчера на премьере фильма «Лего 2» рассказал о деталях готовящейся свадьбы.

Несмотря на то что Крис и Кэтрин еще вплотную не приступили к выбору места свадебной церемонии, дизайну пригласительных и антуражу праздничных столов, предварительные даты влюбленные все же наметили.

«Нам бы хотелось, чтобы это было осенью или зимой. В любом случае у нас в запасе еще есть время, чтобы окончательно все решить и подготовиться», - рассказал Пратт изданию US Magazine.

Крис также добавил, что от предстоящего события больше всех в восторге его сын от брака с Анной Фэрис шестилетний Джек. Поддерживает влюбленных и папа Кэтрин Арнольд Шварценеггер. Ранее на этой неделе он сказал, что очень доволен выбором дочери:

«Это просто фантастика! Она так счастлива, они оба очень счастливы. Я сказал ему лично, что он очень приятный парень. Я люблю Криса, он фантастический! Я желаю им всего самого наилучшего».

Напомним, впервые о романе Криса Пратта с 29-летней дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин заговорили в середине июня прошлого года: тогда папарацци удалось запечатлеть пару на пикнике в одном из парков Санта-Барбары. До этого актер был женат на Анне Фэрис, с которой познакомился в 2007 году на съемках фильма "Отвези меня домой". Когда в 2011-м лента вышла на экраны, влюбленные уже были женаты: их свадьба состоялась 9 июля 2009 года. 21 августа 2012 года у них родился сын, которого назвали Джек. В декабре 2017-го пара объявила о расставании.

Джерело: Hello!