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    Архивные фото Элтона Джона: в украинский прокат выходит «Рокетмен»

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    Архивные фото Элтона Джона: в украинский прокат выходит «Рокетмен»
    vogue.ua

    6 июня в украинский прокат выходит «Рокетмен» – биографический фильм о жизни Элтона Джона

    Байопик рассказывает как начиналась карьера гениального британца, как он шел к успеху, какие вызовы принимал и почему окружающие соблазны чуть не оборвали его звездный путь.

    Сыграл музыканта молодой актер Тэрон Эджертон, который сумел очень тонко передать все переживания Элтона Джона, в жизни которого главным спасением была именно музыка.

    Отдельного внимания заслуживают костюмы в фильме. Элтон Джон – знаменитый модник, который много внимания уделял сценическим нарядам, меняя их как перчатки. Художник по костюмам Джулиан Дэй и его команда разработали 88 образов, в которых, естественно, были взяты за основу реальные прототипы.

    «Лента рассказывает о жизни Элтона через песни и танцы, поэтому важной частью является фантастический элемент, который создает прекрасные условия для создания костюмов, – объясняет дизайнер. – Мы всегда знали, что не будем просто копировать стиль Элтона».

    Костюм-форма Доджерс – единственная реплика – это интерпретация Дэйем бейсбольной униформы, которую Джон надевал в 1975 году для двух аншлаговых шоу на Dodger Stadium.

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    «Я сохранил силуэт, но блестки и зеркала заменил на 140 000 кристаллов и украсил ими бело-синий дизайн с надписью Elton 1 на спине».

    Джерело: vogue.ua

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