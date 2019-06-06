Алекс Родригес предсказал свой роман с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Глядя на Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, кажется, что эти двое были вместе всегда

Похожее чувство посетило недавно Алекса, который выложил в Instagram забавное видео, датированное 1998 годом, где он предсказывает свой роман с певицей.

В ролике молодой Родригес дает интервью после бейсбольного матча и на вопрос журналистов, кого бы он пригласил на свое идеальное свидание, безапеляционно отвечает - Дженнифер Лопес. "Надеюсь, ты поможешь мне организовать эту встречу", - смущенно говорит 23-летний спортсмен интервьюеру.

«У меня было предчувствие», - озаглавил ретро-видео Алекс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 4 Июн 2019 в 8:57 PDT

«О боже, как мне это нравится!!!»,- прокомментировала ролик одна из первых Дженнифер.

Джерело: Hello!