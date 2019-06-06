Алекс Родригес предсказал свой роман с Дженнифер Лопес еще 20 лет назад
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Глядя на Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, кажется, что эти двое были вместе всегда
Похожее чувство посетило недавно Алекса, который выложил в Instagram забавное видео, датированное 1998 годом, где он предсказывает свой роман с певицей.
В ролике молодой Родригес дает интервью после бейсбольного матча и на вопрос журналистов, кого бы он пригласил на свое идеальное свидание, безапеляционно отвечает - Дженнифер Лопес. "Надеюсь, ты поможешь мне организовать эту встречу", - смущенно говорит 23-летний спортсмен интервьюеру.
«У меня было предчувствие», - озаглавил ретро-видео Алекс.
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«О боже, как мне это нравится!!!»,- прокомментировала ролик одна из первых Дженнифер.
Джерело: Hello!